نواب يعتصمون في برلمان كوردستان ويطالبون بعقد اجتماع طارئ

شفق نيوز/ اعتصم عدد من اعضاء برلمان اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، مطالبين رئاسة البرلمان بعقد اجتماع طارئ بحضور حكومة الاقليم، لبحث عدد من الملفات الساخنة وفي مقدمتها استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقال البرلمانيون المعتصمون في مؤتمر صحفي، عقدوه في مبنى البرلمان بمحافظة اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، "ندعو رئاسة برلمان اقليم كوردستان الى عقد اجتماع طارئ بحضور حكومة الاقليم، لتسليمها مذكرة تتضمن عدة مطالب، منها الزام قوات الامن بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين".

واضافوا "كما نطالب حكومة الاقليم بوضع برنامج اصلاحي لملف النفط ووارداته، والتوصل الى اتفاق مع بغداد لحل الخلافات".

ودعا البرلمانيون "المتظاهرين الى الابتعاد عن العنف واتخاذ الاسلوب السلمي وعدم الاعتداء على الاملاك العامة والدوائر الحكومية".

وقالوا "نعاهد المتظاهرين بأننا سندعمهم من خلال الاعتصام داخل مبنى البرلمان لحين الاستجابة لمطالبهم".

وذكر مراسل شفق نيوز، ان البرلمانيين المعتصمين هم من كتل المعارضة إضافة إلى نواب حركة التغيير.

وشهدت محافظة السليمانية احتجاجات على مدى أسبوع على تأخر صرف رواتب الموظفين تخللتها أعمال عنف خلفت ضحايا ومصابين من المتظاهرين وأفراد الأمن، إضافة إلى حرق مقرات حزبية وحكومية.

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات الأمنية فرض حظر التجوال في أقضية ونواحي السليمانية وحلبجة إضافة إدارتي كرميان ورابرين في مسعى لإعادة الأمن.

ويسري الحظر لغاية منتصف ليل الأربعاء - الخميس.