نواب كورد يجتمعون مع الحلبوسي لحسم الدوائر الانتخابية في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم السبت، بأن نوابا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يعقدون اجتماعاً مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظتين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نوابا من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يعقدون اجتماعا مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحضور نواب محافظتي نينوى وكركوك لحسم موضوع تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظتين".

وأرجأ مجلس النواب العراقي في وقت سابق السبت التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية بعد انسحاب نواب من الجلسة اعتراضاً على إدراج الفقرة على جدول الأعمال.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "الاجتماع لا يزال متواصلاً بين اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية لوضع اللمسات الأخيرة حول إكمال فقرة الدوائر الانتخابية في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

كما أبلغ الحلبوسي أعضاء البرلمان باستمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على فقرة الدوائر الانتخابية.