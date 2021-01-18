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نواب كورد يبعثون رسالة احتجاجية إلى خامنئي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-18T20:39:20+0000
نواب كورد يبعثون رسالة احتجاجية إلى خامنئي

شفق نيوز/ بعث ١٥ نائباً كوردياً في مجلس الشورى الإيراني، الإثنين، رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، احتجاجاً على ما اعتبروه إهانة الكورد المتكررة عبر التلفزة الرسمية.

وجاءت في الرسالة التي ترجمتها شفق نيوز، إن "إيران تشكل طيفاً واسعاً من الأقوام والمكونات والثقافات المختلفة، وكل منهم لديه أصالته وثقافته الخاصة، منها الزي الكوردي الذي يعد رمزاً لهوية سكان المناطق الكوردية، كما هو من أجمل الأزياء واكثرها عراقة وإرتباطاً بقدم الكورد، وحتى في المهرجانات الدولية من حيث النوع والشكل والالوان اختير كأفضل الالبسة".

وجاء في الرسالة ايضاً، "لكن للأسف وعلى مراحل متكررة تمت إهانة الكورد وزيهم القومي في محطات رسمية، كان آخرها ما حصل في الشبكة الثانية في راديو وتلفزيون إيران، وهذا تسبب بإزعاج الملايين في إيران والعالم".

 

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