نواب كورد في البرلمان العراقي يقاطعون إجتماع رئاسات الإقليم

شفق نيوز/ أعلن 10 نواب كورد في مجلس النواب العراقي يوم السبت مقاطعتهم الإجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون إحتساب رواتب الاقليم.

والنواب هم كل من: أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين.

وقال النواب في بيان مشترك اليوم، "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكورد في البرلمان العراقي".

واضاف البيان ان "الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية ازاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع".

ونوه النواب في بيانهم الى أن "الفرصة ماتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس مبادئ الدستور".

وابدت رئاسة كوردستان، يوم الخميس، قلقها تجاه تمرير البرلمان العراقي قانون تمويل العجز المالي "دون أخذ مبدأ الشراكة"، داعية الرئاسات الثلاث للإقليم والجهات المعنية وممثلي الكورد في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب للاجتماع و"توحيد المواقف".