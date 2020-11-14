سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

نواب كورد في البرلمان العراقي يقاطعون إجتماع رئاسات الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-14T06:45:21+0000
نواب كورد في البرلمان العراقي يقاطعون إجتماع رئاسات الإقليم

شفق نيوز/ أعلن 10 نواب كورد في مجلس النواب العراقي يوم السبت مقاطعتهم الإجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون إحتساب رواتب الاقليم.

والنواب هم كل من: أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين.

وقال النواب في بيان مشترك اليوم، "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكورد في البرلمان العراقي".

واضاف البيان ان "الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية ازاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع".

ونوه النواب في بيانهم الى أن "الفرصة ماتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس مبادئ الدستور".

وابدت رئاسة كوردستان، يوم الخميس، قلقها تجاه تمرير البرلمان العراقي قانون تمويل العجز المالي "دون أخذ مبدأ الشراكة"، داعية  الرئاسات الثلاث للإقليم والجهات المعنية وممثلي الكورد في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب للاجتماع و"توحيد المواقف".

related

الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان تجتمع لإصدار قرار نهائي حول الرواتب

Date: 2020-06-21 15:07:09
الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان تجتمع لإصدار قرار نهائي حول الرواتب

رئاسات كوردستان تدعو الحكومة الاتحادية لتطبيق الاتفاقات والتفاهمات مع الاقليم

Date: 2019-12-17 17:12:02
رئاسات كوردستان تدعو الحكومة الاتحادية لتطبيق الاتفاقات والتفاهمات مع الاقليم

كوردستان تصدر موقفاً رسمياً من حكومة محمد علاوي

Date: 2020-02-24 17:08:18
كوردستان تصدر موقفاً رسمياً من حكومة محمد علاوي

وزير الكهرباء الكوردستاني يطمئن بشأن الاسعار بعد خصخصة الطاقة

Date: 2020-10-20 12:52:02
وزير الكهرباء الكوردستاني يطمئن بشأن الاسعار بعد خصخصة الطاقة

وزيرة في حكومة اقليم كوردستان الى البرلمان

Date: 2020-09-15 13:00:42
وزيرة في حكومة اقليم كوردستان الى البرلمان

الزرادشتية تعلن اقبالا كبيرا على اعتناقها في اقليم كوردستان: سنصبح بديلا للإسلام

Date: 2019-07-05 20:20:16
الزرادشتية تعلن اقبالا كبيرا على اعتناقها في اقليم كوردستان: سنصبح بديلا للإسلام

مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

Date: 2020-08-19 04:49:39
مدينة بإقليم كوردستان تدق ناقوس الخطر: لا اماكن لإستيعاب مصابي كورونا

الاحزاب الكوردستانية تتفق على تشكيل مجلس محافظة حلبجة

Date: 2019-09-02 12:37:05
الاحزاب الكوردستانية تتفق على تشكيل مجلس محافظة حلبجة