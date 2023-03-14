نواب الحركة الإسلامية الكوردستانية يشغلون 5 مقاعد في برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت الحركة الإسلامية الكوردستانية، يوم الثلاثاء، عن أداء مرشحيها اليمين الدستورية كأعضاء في برلمان إقليم كوردستان.

وقال النائب السابق في برلمان الإقليم عن الحركة الإسلامية، آري عبد اللطيف، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه "بعد عدة ساعات من الاجتماعات، قررت قيادة الحركة الإسلامية أخيراً ملء المقاعد الخمسة الشاغرة في برلمان كوردستان".

فيما بين عضو المجلس القيادي للحركة الإسلامية، سعد ملا عبد الله، إن "كوادر ونخبة الحركة اجتمعت اليوم لملء المقاعد الشاغرة في البرلمان، لعدم وضوح موعد إجراء الانتخابات".

وكان ممثلو الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في برلمان كوردستان قد أعلنوا استقالتهم منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بسبب نهاية مدة البرلمان القانونية، علما ان برلمان الاقليم مدد دورته التشريعية لعام آخر لحين الاتفاق على اجراء انتخابات برلمان الاقليم.