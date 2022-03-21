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نهر في قضاء ماوت يبتلع ثلاثة سياح بمحافظة السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-21T20:07:59+0000
نهر في قضاء ماوت يبتلع ثلاثة سياح بمحافظة السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت طوارئ السليمانية اليوم الاثنين، غرق ثلاثة سياح  في نهر خمولكا بقضاء ماوت بمحافظة السليمانية. 

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ "انه تم أخبار فرقنا بغرق ثلاثة سياح في منطقة ماوت اليوم الاثنين خلال المشاركة بنزهة الربيع".

واضاف ان "عملية الغرق كانت لشاب واحد لكن سرعان ما حاول شابين آخرين انقاذه إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذه وقد غرقوا هم كذلك". 

وأكد نادر أن  "فرق الإنقاذ عثرت على جثة احدهم وارسلتها الى الطب العدلي ، فيما لم يتم العثور على الجثتين الأخرتين والبحث عنها مازال مستمرا".

ويتعرض العديد من الأشخاص للغرق في نهر اقليم كوردستان سنويا وخاصة السياح.

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