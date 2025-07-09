نهاية "مطارد النساء" في السليمانية (فيديو)

شفق نيوز– السليمانية

أعلنت مديرية شرطة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اعتقال متهم بسرقة حقائب وهواتف النساء بالمحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد قامت إحدى النساء بتقديم شكوى بشأن قيام شخص مجهول بخطف هاتفها من يدها، وبناء على أوامر من القاضي المختص، تم إجراء التحقيق والمتابعة.

وأكدت المديرية، أن مفارز مكتب مكافحة إجرام رزكاري تمكنت من التوصل إلى المتهم واعتقاله.

وأشارت، إلى أن التحقيقات أظهرت بأن المتهم المذكور قام بالعديد من جرائم سرقة الأجهزة النقالة وحقائب العديد من النساء في مدينة السليمانية.

أوضحت، أن المتهم يدعى (س. م. ف- من مواليد 2003) محتجز بقرار من القاضي ومازالت التحقيقات في قضيته مستمرة.