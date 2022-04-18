سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نهار رمضان.. القبض على 6 أشخاص احتسوا المشروبات الكحولية "علنا" في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-18T14:11:50+0000
نهار رمضان.. القبض على 6 أشخاص احتسوا المشروبات الكحولية "علنا" في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على ستة متهمين باحتساء المواد المسكرة خلال نهار شهر رمضان في احد الاماكن العامة وسط اربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قسم شرطة النجدة القى القبض على ستة متهمين قاموا باحتساء المشروبات الكحولية في احدى الساحات العامة خلال أيام شهر رمضان.

واوضح البيان ان المتحدث باسم شرطة اربيل اربيل هوكر عزيز، اكد ان قسم شرطة النجدة القى القبض على ستة متهمين وهم كل من(ر. م. م.) و (ک. ج. ع.) و (ف. م. م.) و (ک. ک. ح.) و (هـ. ع. ڕ.) و (ف. ع. ع.)  بتهمة احتساء المشروبات الكحولية في ساحة افين في حي هفالان خلال شهر رمضان. 

واضاف البيان؛ ان عزير اشار الى ان الشرطة قامت بضبط سيارة من نوع شوفرليت اوبترا مع المواد الكحولية وسلمت الى مركز شرطة سروران بهدف تنظيم اوراق تحقيقية وتحويلها الى المحكمة.

related

شرطة أربيل تقبض على نجل مسؤول أطلق النار على شرطي: لا أحد فوق القانون

Date: 2020-01-28 17:41:51
شرطة أربيل تقبض على نجل مسؤول أطلق النار على شرطي: لا أحد فوق القانون

خلال أسبوع.. شرطة أربيل تطيح بثاني عصابة تتحايل بـ"الدولار الليبي"

Date: 2021-08-02 10:45:06
خلال أسبوع.. شرطة أربيل تطيح بثاني عصابة تتحايل بـ"الدولار الليبي"

أربيل تسجل أكثر من 12 ألف جريمة خلال العام 2021

Date: 2022-01-01 18:44:48
أربيل تسجل أكثر من 12 ألف جريمة خلال العام 2021

رغم كورونا والضغوط الاقتصادية.. شهر رمضان ينشّط أسواق السليمانية

Date: 2021-04-24 15:05:03
رغم كورونا والضغوط الاقتصادية.. شهر رمضان ينشّط أسواق السليمانية

بينهم كورد.. شرطة أربيل تستقبل عشرات الشكاوى ضد المعتدين على السائحين

Date: 2021-01-05 14:31:30
بينهم كورد.. شرطة أربيل تستقبل عشرات الشكاوى ضد المعتدين على السائحين

بحلول شهر رمضان.. سوق التمر في السليمانية ينشط وأسعار "سيد المائدة" تنتعش (صور)

Date: 2022-04-11 14:07:36
بحلول شهر رمضان.. سوق التمر في السليمانية ينشط وأسعار "سيد المائدة" تنتعش (صور)

خلال اقل من سبع ساعات.. شرطة اربيل تعتقل قاتل "أكوا بارك"

Date: 2020-02-16 17:10:30
خلال اقل من سبع ساعات.. شرطة اربيل تعتقل قاتل "أكوا بارك"

صور.. اعتقال شرطيين مزيفين في أربيل

Date: 2021-08-04 17:09:49
صور.. اعتقال شرطيين مزيفين في أربيل