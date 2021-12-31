نقيب صحفيي كوردستان يوجه رسائل نقدية لمنحة الصحفيين ويطرح جملة تساؤلات: هل من مجيب؟

شفق نيوز/ وجه نقيب صحفي كوردستان آزاد حمد أمين، جملة رسائل للسلطات الاتحادية على خلفية ما وصفه بتعرض صحفيي الإقليم للتهميش في المنحة المالية التي خصصتها بغداد، متسائلا عن دستورية هذا التهميش وفقا للقوانين والانظمة سارية المفعول.

وقال حمد امين لوكالة شفق نيوز، إن صحفيي الإقليم يتعرضون لتهميش واضح من قبل السلطات الاتحادية في وقت يقع على عاتقهم نقل صوت المواطن العراقي في مناطق اقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها، مشيرا الى دور صحفي الإقليم في دعم القوات الأمنية خلال المعارك ضد تنظيم داعش الارهابي وكذلك إيصال صوت أكثر من مليون نازح من مناطق وسط وجنوب العراق إلى المنظمات العالمية والإنسانية فضلا عن إيصالها للسلطات الاتحادية.

واضاف ان صحفيي كوردستان عملوا بمهنية ومصداقية على توحيد الصف وتجسير العلاقة بين أجزاء البلاد.

وخلال حديث نقيب صحفي كوردستان وجهه رسالة إلى السلطات الاتحادية والمتمثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الثقافة والسياحة والآثار الاتحادية، مؤكدا فيها أن نقابة الصحفيين في كوردستان العراق تاسست وفق القانون المرقم(40) لعام/2004، قانون التعديل الاول لقانون نقابة صحفيي كوردستان رقم (4) لسنة/1998 ومنذ ذلك الحين عضوا في "الاتحاد الدولي للصحفيين"، وقد سبق نقابة الصحفيين العراقيين أكدت بذلك.

وعن المنحة المقدمة للصحفيين تساءل حمد أمين، "هل الأموال التي خصصت لمنحة الصحفيين والفنانين هي من الاموال الاتحادية أم هي من تخصيصات وموازنات الوزارة الخاصة بعدد محدود من المحافظات العراقية؟ أليست نقابتنا معترف بها؟، نتساءل أيضاً عن دستورية عدم تعامل وزارة الثقافة مع نقابة صحفيي كوردستان وانطوائها بالتعامل مع نقابة الصحفيين العراقيين".

وانتقد نقيب صحفي كوردستان دور ممثلي اقليم كوردستان في مجلس النواب في الدفاع والمطالبة بحقوق صحفيي الاقليم، مؤكدا أن دورهم لم يكن بحجم الدعم الذي أعطته الأسرة الصحفية في اقليم كوردستان لها خلال حملاتهم الدعائية فالغالبية منهم تنصلوا عن واجبهم في الدفاع عن حقوق مواطني الاقليم ومن بينهم صحفيو الإقليم.

وعن موقف نقابة الصحفيين العراقيين من الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها أعضاء نقابة صحفي كوردستان في المناطق المتنازع عليها بين النقيب "لم يكن هنالك أي موقف من نقابة الصحفيين العراقيين من تلك الاعتداءات بحق زملائهم في المهنة وخلال قيامهم بنقل صوت مواطني تلك المناطق للسلطات الاتحادية" .

وعن تصريح أحد مستشاري نقيب الصحفيين العراقيين حول أن تلجأ نقابة صحفي كوردستان إلى تقديم طلب لنقابة الصحفيين العراقيين لشمول أعضائها بمنحة وزارة الثقافة الاتحادية. قال نقيب صحفي كوردستان "لماذا لا تشعر الجهات المسؤولة في الحكومة الاتحادية بواجبتها تجاه صحفي الاقليم؟ وهل من الضروري أن نطالب بحقوقنا من السلطة الاتحادية دون أن تكترث الأخيرة بأداء واجباتها تجاه مواطنيها في اقليم كوردستان والعراق؟ وهل هنالك حق للصحفيين الكورد العراقيين بالحصول على تلك المنحة؟ وهل هنالك قانون يرسم طريقة تعامل وزارة الثقافة الاتحادية مع نقابة الصحفيين العراقيين ولا يجيز لها التعامل مع نقابة صحفي كوردستان؟

واختتم نقيب صحفي كوردستان حديثه "اذا تجد السلطات الاتحادية أن صحفي الإقليم كوردا وعربا وتركمانا هم غير مستحقين لتلك المنحة فستكون حكومة الإقليم اهلا لمنحنا حقوقنا كما هو معتاد على سلطات الاقليم في انصافها لحقوقنا المشروعة ونقول مبارك على زملائنا في الوسط والجنوب تلك المنحة".