نقيب صحفيي كوردستان يلوم مؤسسات إعلامية ويقول: كفى للانتهاكات المستمرة

شفق نيوز/ أشر آزاد حمد أمين نقيب صحفيي كوردستان، الخميس، ما وصفها بالتعامل غير الجيد يتعرض لها الصحفيون في الإقليم.

وقال حمد أمين في مؤتمر صحفي في اربيل، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الانتهاكات صوب الصحفيين مستمرة، وهذا لايعني ان الصحفيين غير محترفين وإنما هناك قوانين تقيد حرية الصحافة، وايضا هناك من يعرقل العمل الصحفي، فقد حان الوقت ان نقول كفى ويجب أن يكون للإعلامي والصحفي أهميته في المؤسسة التي يعمل فيها".

لكن نقيب صحفيي كوردستان أشر في الوقت نفسه وجود "العديد من المؤسسات توظف أشخاصاً ليسوا بإعلاميين وصحفيين للعمل بهذا المجال".

وسجلت نقابة صحفيي كوردستان في تقريرها السنوي 315 انتهاكا ضد الصحفيين في الإقليم خلال العام الماضي 2020