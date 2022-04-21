نقيب صحفيي كوردستان يعلن التحرك لصندوق ضمان للصحفيين ويؤكد: الصحافة الالكترونية تحتاج لقانون

شفق نيوز/ اكد نقيب صحفيي كوردستان ازاد امين، اليوم الخميس، ان الصحافة الكوردية تمكنت من الاستفادة والتطوير في مجال الاعلام وتصبح عاملا مهما في العملية والقرار السياسي والرأي العام الكوردستاني وبناء أسس قانونية جيدة للصحافة.

وقال حمدامين في حديث لوكالة شفق نيوز، بمناسبة الذكرى 124 لتأسيس الصحافة الكوردية والذكرى 24 لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، ان هذا التطور أدى الى ظهور تحديات أخرى أمام الصحافة الكوردية تكمن في ان النقابة ترى بضرورة إعادة النظر بقانون العمل الصحفي بأن يكون أوسعاً وأشمل لأن القانون كتب في وقته فقط للصحافة المكتوبة وحاليا هناك الصحافة الالكترونية.

واضاف انه اجتمع اليوم مع رئيسة برلمان كوردستان وتحدث معها حول الحاجة الى قوانين أخرى لملء الفراغ ومن ضمنها أيضا تشكيل مجلس مستقل للإعلام وصندوق الضمان للصحفيين.

وطالب حمدامين بوجوب فصل الكلام في مواقع التواصل الاجتماعي عن الصحافة المحترفة، لان هذا موضوع يجب ان يتم التعامل معه وفق المعايير العالمية وبالأخص مسالة حماية خصوصية الفرد وهي مسألة مهمة.

وعن المشاكل الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي قال ازاد حمد امين انه يجب جعل القوانين المتعلقة بهذه المواقع تكون في حماية الصحفي وحماية حريته، وان يتم التفريق بين الصحفي المحترف والصحفي المواطن لان المواطن يقوم احيانا بنشر المعلومات هناك وهو ليس صحفياً محترفاً.

وعبر عن اعتقاده بان الصحفي المحترف يحمل على عاتقه المسؤولية الأخلاقية والمهنية ويعيش على هذه المهنة ويحب عدم خلطه مع الصحفي المواطن.

وعن الخروقات قال نقيب صحفي كوردستان ان الخروقات والانتهاكات اقل من السنوات السابقة مع انه لغاية الان هناك نواقص في المؤسسات الحكومية وأيضا من قبل الصحفيين انفسهم وهناك خروقات وانتهاكات ولكنها ليست كالسابق.

ونوه حمدامين الى انه يجب عدم مقارنة الوضع العراقي مع ما موجود في إقليم كوردستان العراق لان الوضع العراقي من ناحية القوانين والحريات ومؤسسات الاعلام يختلف كثيرا، مبينا ان الفرق واضح جدا حيث ان الوضع في الإقليم افضل بكثير بشهادة أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين.

يذكر ان الصحفيين والاعلاميين الكوردستانيين يحتفلون في ٢٢ من نيسان من كل عام بعيد الصحافة الكوردستانية وهي الذكرى المقترنة بصدور اول صحيفة كوردية باسم كوردستان عام ١٨٩٨ في العاصمة المصرية القاهرة.