نقل محافظ أربيل إلى الخارج للعلاج من كورونا.. ونفي أخبار "مضللة"

شفق نيوز/ اعلن مكتب محافظ اربيل باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، نقل المحافظ فرست سوفي الى خارج البلاد لتلقي العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا، نافيا ما اسماها بالاخبار المضللة التي نشرت بشأنه.

وجاء في بيان للمكتب ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد نقل المحافظ فرست سوفي الى خارج البلاد صباح اليوم الثلاثاء بسبب اصابته بفيروس كورونا وعدم استقرار حالته الصحية، قامت بعض الصفحات المضللة واشخاص لا يتمتعون بالمسؤولية من الذين لا علم له بالحالة الصحية للمحافظ بنشر بعض الاخبار والمعلومات بشأنه.

اضاف البيان انه فضلا عن نفي جميع تلك الدعايات والمعلومات غير الصحيحة، فانها تطمئن مواطني وسكان اربيل خصوصا واقليم كوردستان عموما بان سوفي موجود حاليا في خارج البلاد ويرقد في المستشفى وتحت العناية الطبية وصحته مستقرة.

واكد البيان ان جميع تلك المعلومات والاخبار التي تناولت صحته هنا وهناك بعيدة عن الصحة وليست سوى نشرا للتضليل وتشويها للحقائق ولا شيء آخر، حسب تعبير البيان.



