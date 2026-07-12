نقل كوردستان: مشروع "التاكسي ميتر" في مراحله الأخيرة

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن تقدم كبير في مشاريع تنظيم قطاع النقل، مؤكدة أن مشروع عدادات الأجرة (Taxi Meter) بات في مراحله النهائية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم تنظيم أكثر من 71 ألف سيارة أجرة (تاكسي) عبر نظام "الشريط واللوغو" الخاص بالوزارة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لوضع اللمسات الأخيرة على تفعيل نظام العدادات الذكية في هذه المركبات.

وأضاف البيان أنه تم تزويد أكثر من 28 ألف مركبة نقل ثقيل (شاحنات) بنظام التتبع العالمي (GPS) لضبط حركتها وتعزيز معايير السلامة والنقل.

وعلى صعيد متصل، كشفت الوزارة عن بدء تنفيذ المشروع الاستراتيجي للنقل الجماعي (City Bus)، مؤكدة أن المشروع يعتمد على حافلات حديثة وصديقة للبيئة.

وأوضحت الوزارة أن الانطلاقة ستكون من العاصمة أربيل، على أن يتم تعميم هذه التجربة لاحقاً لتشمل جميع المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم.

وعدادات التاكسي، أو "تاكسي ميتر"، هي أجهزة تُستخدم لقياس المسافة التي قطعها التكسي ولحساب الأجرة بناءً على المسافة أو الوقت.

ويكون "تاكسي ميتر" مزوداً عادة بشاشة تعرض الأجرة الحالية، ويعمل بناءً على عدة معايير مثل المسافة المقطوعة، وقت الانتظار، والأوقات المختلفة في اليوم (مثل الأجرة الليلية أو في أوقات الذروة).

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم هذا القطاع والحد من حالات التلاعب بالأسعار من قبل بعض سائقي الأجرة.