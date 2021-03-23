نقل جثمان المؤرخ والعلامة الكوردي كمال مظهر إلى اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مقرب من عائلة المؤرخ الكوردي الراحل كمال مظهر، يوم الثلاثاء، بأنه تم إرسال جثمان المؤرخ من ألمانيا إلى إقليم كوردستان لمواراته الثرى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن جثمان الراحل تم إرساله جواً ومن المقرر ان تصل الطائرة التي تقله إلى مطار السليمانية مساء اليوم على ان يواري الثرى غدا في مقبرة كردي سيوان بالسليمانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن جثمان المؤرخ الراحل سيصل اليوم إلى كوردستان وغدا الأربعاء ستجري مراسم خاصة لإستقبال الجثمان في أربيل ليتم توديعه من هناك إلى مدينة السليمانية.

وتوفي العلامة المؤرخ العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر آذار/مارس الجاري عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض في ألمانيا.

وكمال مظهر أحمد من مواليد الـ 14 من شباط عام 1937، في ناحية آغجلر التابعة لقضاء جمجمال، وترك خلفه إرثاً غنياً من الكتب والمؤلفات باللغتين الكوردية والعربية.