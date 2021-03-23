نقل جثمان العلامة المؤرخ كمال مظهر من ألمانيا إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل جثمان العلامة المؤرخ الأكاديمي كمال مظهر من المانيا إلى مطار أربيل الدولي مساء اليوم الثلاثاء لإقامة مراسم دفن له في محافظة السليمانية.

ووفقا لما أعلنه محافظ السليمانية هفال ابو بكر في منشور له على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أن "غدا الأربعاء ستجري مراسم خاصة لإستقبال الجثمان في أربيل ليتم توديعه من هناك إلى مدينة السليمانية".

وأوضح إنه في بوابة المدينة سيستقبل المحافظ الجثمان، وفي مراسم لائقة بالراحل سيوارى الثرى إلى مأواه الأخير في "گردي سـیوان".

ودعا المحافظ الجميع إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية أثناء مراسم التشييع بسبب أوضاع كورونا.

وتوفي العلامة المؤرخ العراقي الدكتور كمال مظهر أحمد يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر آذار/مارس الجاري عن عمر ناهز 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض في ألمانيا.

وكمال مظهر أحمد من مواليد الـ 14 من شباط عام 1937، في ناحية آغجلر التابعة لقضاء جمجمال، وترك خلفه إرثاً غنياً من الكتب والمؤلفات باللغتين الكوردية والعربية.