نقل بابا شيخ إلى مستشفى في دهوك بعد تعرضه لوعكة صحية

شفق نيوز/ أفاد الشيخ صباح، المتحدث باسم "بابا شيخ" الأب الروحي للطائفة الإيزيدية، يوم السبت، بأن بابا شيخ تعرض لوعكة صحية مساء أمس، وتم نقله إلى أحد مستشفيات محافظة دهوك لتلقي العلاج.

وأضاف الشيخ صباح، لوكالة شفق نيوز، أن الفحوصات الطبية التي أجريت صباح اليوم أكدت أن حالة بابا شيخ الصحية جيدة ومستقرة، موضحاً أنه من المتوقع أن يغادر المستشفى بعد استكمال العلاج بشكل كامل.

وفيما يتعلق بأسباب تدهور حالته الصحية، أشار الشيخ صباح إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت العديد من المراسم الدينية في معبد لالش، إضافة إلى مناسبات أخرى، مما أدى إلى تعرض بابا شيخ لإرهاق وتعب شديدين أسهما في تدهور حالته الصحية.

يُذكر أن علي الياس يشغل حالياً منصب بابا شيخ للديانة الإيزيدية في العراق والعالم، خلفًا للبابا شيخ السابق خرتو حاجي إسماعيل الذي توفي في الأول من تشرين الأول 2020.