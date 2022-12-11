نقص الوقود يوقف عمل طوارئ السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية طوارئ السليمانية، يوم الأحد، أن نقص الوقود أدى لتوقف عجلات الإسعاف لديها، الامر الذي ادى الى توقف عملها.

وأوضح مدير الطوارئ سامان نادر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه "في 7 و8 و9 من الشهر الجاري ، توقفت سيارات الإسعاف لدينا عن العمل بسبب نقص الوقود".

وأضاف، "لقد أبلغنا الجهات المعنية مرارًا وتكرارًا بهذه المشكلة، لكن لا توجد أموال في بنوك السليمانية ، والآن تم تزويدنا بـ 10000 لتر ، وهو ما يكفي فقط لمدة 10 أيام عمل".