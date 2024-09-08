نقص الكوادر والأدوية يعيق علاج مرضى السرطان في مستشفى "هيوا" بالسليمانية

شفق نيوز/ كشف زردشت محمد، نائب مدير مستشفى هيوا المتخصص في علاج الأورام السرطانية بالسليمانية، يوم الأحد، عن تحديات كبيرة تواجه المستشفى تتمثل في نقص في أماكن رقود المرضى والادوية.

وأوضح محمد لوكالة شفق نيوز، أن "المستشفى سجل خلال شهر آب / أغسطس المنصرم 3,395 حالة إصابة بالسرطان"، مشيرًا إلى أن "هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت حينها 3,656 حالة".

وأضاف أنه "رغم هذا الانخفاض، يعاني المستشفى من ضغوط شديدة بسبب نقص أسرة الاقامة الطبية"، لافتا الى ان "العديد من المرضى الذين يصلون إلى المستشفى لا يمكننا تقديم العلاج لهم في الوقت المناسب بسبب عدم توفر الأسرة بشكل كافٍ نتيجة لذلك، نضطر إلى إعادة بعض المرضى إلى منازلهم بعد تسجيل أسمائهم على قائمة الانتظار".

كما أشار نائب مدير المستشفى إلى أن "نقص الأدوية الضرورية يمثل تحديًا آخر، حيث يصعب على المستشفى توفير جميع العلاجات اللازمة للمرضى في الوقت المناسب".

وأضاف محمد أن "أنواع السرطان الأكثر شيوعًا تختلف حسب الفئة العمرية والجنس، فقد أظهرت الإحصائيات أن سرطان الدم والأوعية الدموية هو الأكثر انتشارًا بين الأطفال، بينما يعد سرطان الثدي الأكثر شيوعًا بين النساء، وسرطان البروستات هو الأكثر انتشارًا بين الرجال".

وختم محمد حديثه بمناشدة الجهات الصحية والسلطات المعنية بضرورة دعم المستشفى بشكل عاجل، سواء من خلال توفير الكوادر الطبية أو إمدادات الأدوية اللازمة لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة لمرضى السرطان الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات مستشفى هيوا.