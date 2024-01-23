إنقاذ 7 أشخاص بعد اختناقهم جراء اندلاع حريق داخل منزل في دهوك (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، أنه تم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى بعد أن اشتعلت النيران في موقد غاز داخل منزلهم في قضاء سميل.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن النيران اندلعت في موقد غاز داخل منزل في قرية "حاجسني" التابعة للقضاء المذكور حيث تمكنت فرق مركز الدفاع المدني من إنقاذ سبعة أشخاص كانوا في المنزل.

ووفقا للبيان فإن الأشخاص السبعة كانوا في الداخل عند وقوع الحادث وقد أصيبوا بضيق شديد في التنفس ليتم نقلهم الى المستشفى، مشيرا اثنان منهم في حالة حرجة و يخضعان حاليا للعناية الطبية.