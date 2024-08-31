بينهم من اقليم كوردستان .. إنقاذ نحو 60 مهاجراً من الغرق قبالة السواحل اليونانية

شفق نيوز/ أعلن الناشط في شؤون المهاجرين "رنج بشدري"، يوم السبت، إنقاذ حياة عشرات المهاجرين كانت حياتهم معرضة لخطر بعد ان تقطعت بهم السبل في المياه الاقليمية اليونانية.

وقال "بشدري" في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "باخرة تجارية تعود لدولة استونيا أنقذت المهاجرين البالغ عددهم 58 شخصاً والذين كانوا عالقين على متن يخت قبالة السواحل اليونانية"، مردفا بالقول إن: هؤلاء المهاجرين هم الآن محتجزون لدى السلطات اليونانية.

وأضاف أن هؤلاء المهاجرين هم كورد من اقليم كوردستان العراق وسوريا، وكان اليخت الذي يحملهم مثقوبا ويواصل الغرق شيئا فشيا، وكانت حياتهم معرضة للموت لولا باخرة الشحن الاستونية، مؤكدا أن كلا من إيطاليا واليونان لم تقدم أية مساعدة لإنقاذهم رغم نداءات الاستغاثة التي وصلت الدولتين.