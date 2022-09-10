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إنقاذ مهاجر كوردي عراقي من ايدي جماعة متطرفة بعد ترحيله من تركيا لسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-10T19:48:32+0000
إنقاذ مهاجر كوردي عراقي من ايدي جماعة متطرفة بعد ترحيله من تركيا لسوريا

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة "القمة" لشؤون اللاجئين، يوم السبت، أنها تمكنت من إنقاذ مهاجر ينحدر من إقليم كوردستان العراق من أيادي جماعة متطرفة في سوريا بعد أن قامت السلطات التركية بترحيله إلى تلك البلاد.

وقال رئيس المنظمة آري جلال في بيان اليوم، إن "المؤسسة تلقت إخطارا من قبل أُسرة لإعادة أبنها المدعو (آريا محمد محمود)، والذي يبلغ من العمر 20 عاما والذي تم ترحيله من تركيا إلى سوريا في منطقة تخضع لسيطرة جماعة متطرفة في تلك البلاد".

وأضاف أنه "وخلال مدة قصير، تمكنا من إعادة المهاجر الكوردي بأمان إلى أُسرته من خلال مصادر خاصة في سوريا".

كما أشار جلال إلى أن الشرطة التركية اعتقلت هذا المهاجر الكوردي اثناء محاولته الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا لكن تم اعتقاله من قبل الشرطة التركية وفي يوم 23 من شهر آب أغسطس الماضي تم ترحيله إلى سوريا، مبينا أن المؤسسة تمكنت عبر مراحل مختلفة وضمن سيطرة العديد من الإدارات والجماعات والقوات المسلحة تمكنت من أن تبعث الفرحة الى أسرة ذلك الشاب بإعادته بأمان.

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