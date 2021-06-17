إنقاذ سيّاح من الموت في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم الخميس إنقاذ مجموعة من السيّاح من الغرق في عين مياه "دوآوان" في قضاء "ماوت".

وقالت المديرية في بيان اليوم، بعد تلقيها بلاغا من مركز اطفاء الحرائق بأن مجموعة من السيّاح ولقضاء وقت ممتع توجهوا إلى عين "دوآوان" في قضاء "ماوت" التي تشهد عملية ملء بالمياه ليترفع منسوب النهر فجأة.

وأشار البيان إلى أن مفارز قسم شرطة الغابات والبيئة توجهت، وعلى الفور إلى المكان المقصود وبعد بذل جهود مضنية تمكنت، وبالتنسيق مع شرطة مكافحة الحرائق في "ماوت" من إنقاذ أولئك المواطنين.