إنقاذ رجل قبل تفجير نفسه لغرض الانتحار في دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بإنقاذ رجل حاول الانتحار بواسطة قنبلة يدوية في الشارع العام بالقرب من جسر" اوفر باس" إيتيت، ضمن محافظة دهوك.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "الرجل كان يحمل قنبلة يدوية ويروم تفجريها على نفسه، لكن أفراد الشرطة تعاملت مع الموقف باحترافية عالية ونجحت في إقناعه الرجل بالعدول عن قراره والتخلي عن القنبلة اليدوية".

وأضاف أن "الشرطة قامت بتأمين المنطقة وإبعاد المارة عن موقع الحادث، لضمان سلامة الجميع"، مؤكداً نقل الرجل إلى مركز الشرطة لاستكمال التحقيق معه".