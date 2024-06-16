إنقاذ امرأة أسترالية علقت في نهر شمال أربيل (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر في دائرة الدفاع المدني بادارة سوران المستقلة، يوم الأحد، بأن فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ امراة استرالية كانت عالقة في نهر قيملسان بقضاء جومان شمال اربيل.

وذكر المصدر أن "امرأة استرالية تبلغ من العمر 49 عاما وتعمل استاذة في جامعة بغداد كانت في زيارة سياحية الى جومان برفقة أصدقائها وعلقت في نهر قيملسان بقضاء جومان".

وأضاف المصدر أن "فرق الانقاذ هرعت الى الموقع فور تلقي البلاغ وتمكنت من انقاذ المرأة التي كانت عالقة في مكان وعر بين الصخور على ضفاف النهر".