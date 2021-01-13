نقابة معلمي كوردستان تأمل باستئناف الدراسة وصرف الرواتب

شفق نيوز/ عبرت نقابة معلمي إقليم كوردستان يوم الأربعاء عن أملها باتخاذ قرار يصب في صالح استئناف الدراسة بالإقليم وصرف رواتب المعلمين والمدرسين بشكل منتظم.

وقال نقيب معلمي كوردستان أحمد كرمياني لوكالة شفق نيوز، "نتمنى أن تتخذ اللجنة العليا لمواجهة كورونا قرارا يكون في مصلحة الطلبة والتدريسيين، عبر وضع جدول لدفع رواتب التدريسيين بشكل منتظم اي كل 30 يوما".

وأشار إلى أن "الاوضاع الاقتصادية تتحسن بعد ارتفاع اسعار النفط، وايضا رفع سعر الدولار امام الدينار العراقي وايضا استمرار اجراء الاصلاحات".

وأضاف كرمياني بالقول، "وضعنا برنامجا جيدا لاستئناف الدراسة مرة اخرى، بان يلتزم السادس الاعدادي بالدوام وبقية الصفوف بالتناوب بثلاثة ايام بثلاثة، وذلك عبر الدمج بين الالتزام والتعليم الالكتروني".

وصوّت مجلس وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، الاثنين، على خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي الحالي 2020 – 2021، على أن يتم طرحها في اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الاقليم الأربعاء المقبل لغرض اقرارها.

والدراسة معلقة في إقليم كوردستان بسبب القيود المفروضة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.