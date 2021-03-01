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نقابة معلمي كوردستان تحذر من إيقاف الدراسة: ستكون له نتائج سلبية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-01T06:48:47+0000
نقابة معلمي كوردستان تحذر من إيقاف الدراسة: ستكون له نتائج سلبية

شفق نيوز/ اعلنت نقابة معلمي اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عدم مساندتها لأي قرار يتخذ بإيقاف الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وقال احمد كرمياني رئيس نقابة معلمي كردستان لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات بفيروس كورونا بين التدريسيين والطلبة ليس بالمستوى الذي يستدعي إغلاق المدارس، مشيرا إلى أنه تم تسجيل بعض الحالات ولكنها لاتشكل خطرا، ولا يمكن اعتبارها تفشٍ للفيروس في الأوساط التدريسية.

واضاف كرمياني؛ أنه اذا اتخذت اللجنة العليا قرارا بإيقاف الدراسة، فأن هذا القرار ستكون له نتائج سلبية، مؤكدا أن نقابة معلمي الإقليم ليست مع أي قرار لإيقاف الدراسة.

وتعقد اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان، اجتماعا اليوم الاثنين بحضور وزير الداخلية والوزراء المعنيين، لمراجعة الموقف الوبائي واتخاذ قرارات جديدة بشأن الجائحة.

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