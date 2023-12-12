نقابة في السليمانية: لدينا نحو 14 ألف كادر صحي بلا عمل

شفق نيوز/ بيّنت نقابة الكوادر الصحية في السليمانية اليوم الثلاثاء، أن آلاف الكوادر الصحية ويحملون صفة العضوية، من العاطلين عن العمل، فيما كشفت عن خططها لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الصحي في المحافظة.

وقال هاوزين عثمان رئيس نقابة الكوادر الصحية في السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "القطاع الصحي يعاني عدة مشاكل إلا أن مشكلة الرواتب تمثل اقل من نصف من مشاكل العاملين في القطاع، حيث يوجد في المديرية العامة لصحة السليمانية نحو 9 الف موظف يعانون من مشكلة الرواتب لكن في المقابل يوجد قرابة 14 ألف كادر صحي لا يملكون فرصة عمل".

وأضاف: "أمّا فيما يخص تأخير الرواتب فقد عملنا بجهد مضاعف مع إدارة السليمانية وأربيل لمعالجة المشكلة لكن لغاية الآن المشكلة تراوح مكانها ومن المقرر أن نعقد اجتماعا قريبا لبحث المشكلة في حال تأخر الراتب وسوف نلجأ لخيارات واقعية لمواجهة المشكلة واتخاذ الموقف المناسب".

وعن خطط النقابة في معالجة مشكلة كثر عدد الخريجين من الكليات الطبية والصحية بين عثمان ان "على مدار الفترة الماضية حاولنا الضغط على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في كوردستان لتقليل أعداد الكليات والمعاهد الطبية الا انها لم تستجيب بل قامت بافتتاح كليات ومعاهد جديدة ومن المتوقع أن تقوم بافتتاح كليات أخرى مطلع العام المقبل"، مشيرا إلى أنهم "في طور عقد اتفاق تفاهم بين النقابة والجامعات الحكومية الاهلية يتضمن الاتفاق التنسيق بين الجامعات والنقابة بتوفير أعداد الخريجين بما يتناسب مع متطلبات المحافظة حتى لا يتحولوا لجيش من العاطلين".

وبين رئيس نقابة الكوادر الصحية في السليمانية انهم اتفقوا مع وزارة الصحة ووزارة التجارة على توفير فرص عمل لعدد من الكوادر الصحية في المعامل والمصانع التي تأخذ اجازة العمل من تلك الوزارتين وذلك للحاجة الماسة لوجود مراكز صحية في الكثير من الشركات والمعامل الضخمة.