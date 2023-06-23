نقابة فناني كوردستان تدين مقتل فنان مسرحي في جمجمال وتدعو للتحقيق بالحادثة

شفق نيوز/ ادانة نقابة الفنانين في كوردستان، حادث اغتيال فنان مسرحي يوم أمس الخميس معربة عن اسفها وحزنها لهذا الحادث.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "لسوء الحظ، اغتيل الفنان مسرحي (خواناس وريا كلي) يوم الخميس 223-6-2020 في جمجمال ، ونعرب عن حزننا العميق على هذه الحادثة المأساوية ونعزي أسرته وأصدقائه".

وأضافت "يجب أن يتم التحقيق في عملية الاغتيال وكشف النتائج للجمهور والفنانين ونأمل أن تسود دولة القانون ويعاقب مرتكبو هذه الجريمة".

واعلنت ادارة قائمقامية جمجمال مساء اليوم الجمعة، اعتقال قاتل الفنان المسرحي (خواناس وريا كلي).

وقالت ادارة جمجمال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بعد مقتل شاب فنان يدعى خواناس وريا في سوق جمجمال الخميس ، قام القاتل بتسليم نفسه للقوات الأمنية وهو يدعى (هـ ، ك ، ع)، بعد الضغط الكبير من اللجنة الأمنية في جمجمال.

وأضافت "نطمئن المواطنين في منطقة جمجمال بأن جميع قوات الأمن والشرطة تعمل باستمرار ولن نسمح لأي متهم بالهروب من قبضة القانون".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الفنان المسرحي (خواناس وريا) قتل في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وسط جمجمال علي يد شخص مسلح قام باطلاق النار عليه وأرداه قتيلا.

وحسب شهود عيان فان الفنان تعرض لوابل من الرصاص أطلق عليه من مجهولون يستقلون دراجة نارية.

وأضافوا أن القوات الامنية باشرت بالتحقيقات الأمنية لمعرفة ملابسات الحادث.

واشار الى ان ذوي المقتول طالبوا بإجراء تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن القاتل ودوافع القتل. وأدان مركز ميترو اغتيال الفنان المسرحي الشاب (خواناس وريا) ، وسط قضاء جمجمال (60 كم غرب السليمانية).

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نطالب بتحقيقات عاجلة لكشف المتورطين بالجريمة وتسليمهم للقضاء.