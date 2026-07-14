نقابة علوة السليمانية: محصول البطيخ هذا العام خالٍ من الآفات والأمراض

شفق نيوز- السليمانية

أكد رئيس نقابة علوة السليمانية، سروەر علي، يوم الثلاثاء، أن محصول البطيخ في إقليم كوردستان خلال الموسم الحالي يتمتع بجودة عالية وخالٍ من الآفات والأمراض، فيما أشار إلى أن الإنتاج يفوق حاجة السوق المحلية، الأمر الذي أدى إلى زيادة وتيرة تصديره إلى محافظات وسط وجنوب العراق.

وقال علي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن إنتاج البطيخ هذا العام أكبر بكثير من حاجة الاستهلاك المحلي، لذلك يتم تصدير جزء كبير منه إلى خارج الإقليم، مبيناً أن عمليات تصدير البطيخ إلى محافظات وسط وجنوب العراق شهدت خلال الأسبوع الماضي تسارعاً ملحوظاً.

وأضاف أن محصول البطيخ كان جيداً منذ بداية موسم نضوج المحاصيل المحلية، لافتاً إلى أن إنتاج مناطق أربيل، وتقتق، وشهرزور، وعقرة كان بعيداً تماماً عن جميع الآفات والأمراض الزراعية.

وأوضح أن إقليم كوردستان ينتج يومياً أكثر من ألفي طن من البطيخ، فيما يتم تصدير نحو 65 بالمئة من إجمالي الإنتاج إلى محافظات وسط وجنوب العراق.

وفيما يتعلق بما يُثار بشأن سلامة المنتج المحلي، أوضح علي أن بعض الأشخاص دأبوا خلال السنوات الماضية على الترويج لوجود بقايا مبيدات أو أدوية زراعية في المحاصيل المحلية، مؤكداً أن تلك الادعاءات لا تستند إلى حقائق.

وأشار إلى أن مزارعي إقليم كوردستان أصبحوا أكثر وعياً عاماً بعد آخر بأساليب الإنتاج ورفع جودة محاصيلهم، وأن استخدام المبيدات الزراعية يتم بإشراف مهندسين زراعيين مختصين، فيما تتابع اللجان التابعة للقائممقاميات في المحافظات منافذ بيع المبيدات الزراعية لضمان تزويد المزارعين بمواد مطابقة للمواصفات وآمنة للاستخدام.

وخلص رئيس نقابة علوة السليمانية، إلى أن جودة البطيخ المنتج محلياً "مرتفعة جداً"، مؤكداً أن المواطنين يمكنهم استهلاكه دون أي قلق، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تعلن عبر وسائل الإعلام وتحذر المواطنين فور اكتشاف أي محصول غير صالح للاستهلاك أو في حال ثبوت استخدام مبيدات أو أدوية زراعية غير مطابقة للضوابط.