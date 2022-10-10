نقابة صحفي كوردستان توضح أسباب اعتقال صحفيين في السليمانية: دعاوى احدها من وزير

شفق نيوز/ قالت نقابة الصحفيين فرع السليمانية اليوم الاثنين، إن صحفيين اثنين تم توقيفهما خلال عودتهما من السليمانية الى أربيل يوم أمس الأحد بسبب دعاوى احدها من وزير، فيما بينت ان الصحفيين لم يتلقيا مذكرة توقيف قبل اعتقالهما.

وقال مسؤول نقابة الصحفيين في السليمانية كاروان أنور خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "بعد التأكد من أسباب اعتقال الصحفيين سرتيب ويسي والصحفي ابراهيم علي خلال عودتهما من السليمانية الى أربيل يوم أمس الأحد بعد زيارتنا لهما، تبين أنه تم توجيه دعويين قضائيتين بحقهم الأولى من قبل جهاز مكافحة الإرهاب والثانية شكوى مقدمة من قبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان وهي تخص دعاوى النشر".

وأضاف انور"صحيح أنه لا يجوز توقيف للصحفيين وفق قانون الصحافة رقم ٣٥ الصادر من برلمان الاقليم ولكن للأسف تم اعتقالهم وفق القوانين العراقية ولا تزال هناك بعض الإجراءات المتخذة بحق الصحفيين في إقليم كوردستان والتي تتماشى مع القوانين العراقية".

واشار انور "لقد رأينا كلا الصحفيين لكن القاضي لم يرهما بعد وقد يراهما في وقت لاحق علما انهم لم يتلقوا مذكرة توقيف من قبل الجهات الأمنية وهذه احدى المشاكل التي تواجه الصحفيين".