نقابة صحفيي كوردستان: أكثر من 1700 وسيلة إعلامية مسجلة في الإقليم

شفق نيوز/ أعلنت نقابة صحفي كوردستان مكتب السليمانية عن وجود آلاف الصحفيين في كوردستان بعظهم لديهم عضوية لدى النقابة والبعض الآخر لم ينتمِ لغاية الآن، مشيرة إلى أن عدد حالات العنف ضد الصحفيين في كوردستان ليست بالكثيرة مقارنة بدول أخرى.

وقال نقيب صحفيي كوردستان مكتب السليمانية، كاروان انور، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "حالة العنف ضد الصحفيين في عام 2023 تراجعت مقارنة بعامي 2022 و2021 واغلبها كانت طبيعية، لكن ما يثير القلق أنه في عام 2023 تم الحكم على صحفي، علما ان قاتلي بعض الصحفيين لم يلقَ القبض عليهم وهم أحرار في كوردستان وهنالك خمسة ملفات لقتل الصحفيين حسمت قضية واحد فقط وهي قضية قتل الصحفي كاوه گرميان".

وبين أنه حسب الإحصائيات المتوفرة يوجد أكثر من 10 آلاف صحفي في كوردستان منهم نحو 8500 صحفي ينتمون لنقابة الصحفيين"، مؤكدا انه "يوجد اكثر من 1700 وسيلة اعلامية مجازة من قبل الجهات الرسمية ونقابة الصحفيين وتعمل في كوردستان".

ولفت أنور؛ إلى أنه "يوجد أيضاً نحو 980 مؤسسة إعلامية ورقية لكن تراجع عملها بسبب تراجع الإقبال على الصحافة الورقية"، مشيرا الى ان "وجود هذا العدد الكبير من المؤسسات هي ظاهرة صحية".