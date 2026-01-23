نقابة صحفيي كوردستان تُثمّن مواقف الإعلام الكوردي إزاء أحداث "روجافا"

شفق نيوز- أربيل

ثمّنت نقابة صحفيي كوردستان، يوم الجمعة، مواقف الصحفيين ووسائل الإعلام، وذلك في خضم الأحداث المتسارعة التي شهدتها "روجافا"، والدور السلبي والمعادي تجاه الكورد في سوريا.

وذكرت النقابة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الدور الإيجابي الذي أدّته القنوات الإعلامية الكوردستانية بمختلف أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية شكّل مصدر فخر واعتزاز، معربة عن أملها في استمرار مثل هذه المواقف الإعلامية الموحدة تجاه كل ما يستهدف الأمة الكوردية وقضاياها العادلة".

وأعربت النقابة عن استيائها وقلقها إزاء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وما خلّفته من آثار سلبية على الصحفيين والإعلاميين العاملين في غرب الفرات أو ضمن القنوات الإعلامية التابعة لسلطة "روجافا"، مشيرة إلى أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي أرقام أو إحصاءات رسمية بشأن الانتهاكات التي طالتهم أو الأضرار التي لحقت بمكاتبهم وممتلكاتهم.

وجدّدت نقابة صحفيي كوردستان، دعمها لمطالب الصحفيين في "روجافا"، مستنكرة ومدينة العمليات الإجرامية التي جرت هناك، مطالبة جميع المؤسسات والمنظمات الدولية بـ "مراقبة الأوضاع الإعلامية في غرب كوردستان (روجافا) عن كثب، ولا سيما الانتهاكات التي تُمارَس بحق الإعلاميين، في ظل غموض توجهات الجهات المتحكمة بالمشهدين السياسي والعسكري حيال الإعلام وحرية التعبير والديمقراطية".