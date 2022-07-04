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نقابة صحفيي كوردستان تعلن إحصائية بانتهاكات 2022

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-04T09:51:05+0000
نقابة صحفيي كوردستان تعلن إحصائية بانتهاكات 2022

شفق نيوز/ أعلنت نقابة صحفيي اقليم كوردستان، يوم الإثنين، احصائية عن الانتهاكات والخروقات التي تعرض لها الصحفيين في الإقليم خلال ستة الاشهر المنصرمة.

وقال عضو الهيئة الادارية للنقابة محمد عقراوي في مؤتمر صحفي عقد، اليوم، في اربيل بمشاركة عدد من اعضاء النقابة، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه وبحسب تقرير نقابة صحفيي كوردستان، فقد تم تسجيل 22 حالة انتهاك ضد الصحفيين".

وتتنوع هذه الانتهاكات وفقاً للتقرير الذي يحمل رقم 29، وهو تقرير نصف سنوي، "بين كسر اغراض الصحفيين والاستيلاء عليها، وطرد جماعي للصحفيين من المؤسسات الاعلامية، واغلاق بعض القنوات الاعلامية".

وتابع عقراوي ان "هذه الانتهاكات ارتكبت ضد 62 صحفياً في عموم الاقليم، بينها 12 حالة اعتقال و8 حالات منع التغطية و3 حالات لكسر ادوات الصحفيين و11 حالة لطرد الصحفيين من المؤسسات الاعلامية مع حالة واحدة تمثلت باغلاق المؤسسات الاعلامية".

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