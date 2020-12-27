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نقابة صحفيي كوردستان تعترض على قرار اتخذته دهوك يخص الحفلات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-27T12:28:50+0000
نقابة صحفيي كوردستان تعترض على قرار اتخذته دهوك يخص الحفلات

شفق نيوز/ أعلنت نقابة صحفيي كوردستان فرع دهوك، يوم الاحد، اعتراضها على قرار ادارة المحافظة بمنع الحفلات.

وقالت مسؤولة فرع دهوك لنقابة صحفيي كوردستان افين حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "النقابة اعترضت على قرار ادارة المحافظة بمنع الحفلات من الرابع والعشرين من هذا الشهر، في الوقت الذي تقام فيه حفلات في محافظات اخرى من الاقليم".

وأضافت حسين أن "النقابة ستجتمع، اليوم، مع مجموعة من الفنانين لتثبيت الاعتراض ورفع مقترحات الى الجهات العليا"، مؤكدة التزام النقابة "بقرار وزارة الداخلية لحكومة اقليم كردستان منع اقامة حفلات راس السنة الميلادية للوقاية من فيروس كورونا".

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