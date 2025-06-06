نقابة صحفيي كوردستان تطلق مبادرة "ضغط" على الحكومة الاتحادية لحل أزمة الرواتب

شفق نيوز/ نددت نقابة صحفيي كوردستان، يوم الجمعة، بقرار وزارة المالية العراقية بإيقاف تمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم، واصفة هذا القرار بأنه "خطوة غير إنسانية" و تندرج "في اطار سياسي يستهدف كيان كوردستان".

وعبر مجلس نقابة صحفيي كوردستان في بيان اليوم، عن "بالغ قلقه واستنكاره لما أقدمت عليه الحكومة الاتحادية من قطع تمويل رواتب موظفي الإقليم قبل حلول عيد الأضحى بأيام قليلة".

وأضاف البيان، أن "مجلس النقابة يصف هذه الخطوة بأنها غير انسانية، وتأتي في اطار اجراء يستهدف كيان الإقليم والمدنيين، دون الأخذ بنظر الاعتبار قرارات المحكمة الاتحادية واتفاقيات اقليم كوردستان المبرمة مع بغداد حول الحقوق المالية لكوردستان".

وأعرب المجلس عن مخاوفه "من خطورة افرازات قرار قطع رواتب موظفي الاقليم، وتبعاته على استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق بشكل عام، كون هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان".

ووفقا للبيان، فإن الدستور يؤكد على ان العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية، إلى جانب فرض حماية كرامة الإنسان، لذا فإن قرار قطع أرزاق مواطني الاقليم يتنافى تماماً مع ما جاء في الدستور وينتهك هذا القرار الجائر أبسط حقوق الإنسان في إقليم كوردستان".

وأطلق مجلس النقابة، مبادرة تأسيس شبكة أو رابطة تتشكل من ممثلي المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني في اقليم كوردستان للعمل معاً خلال فترة هذه الازمة بقصد الضغط على الحكومة الاتحادية للالتزام بتعهداتها من أجل تحقيق حل عادل وشامل يضمن حقوق شعب اقليم كوردستان وفق الدستور العراقي.