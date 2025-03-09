نقابة صحفيي كوردستان تدين اعتقال الآسايش للصحفي بشدار بازياني في السليمانية

شفق نيوز/ دانت نقابة صحفيي كوردستان، يوم الأحد، قيام جهاز الآسايش في محافظة السليمانية باعتقال الصحفي بشدار بازياني من دون إشعار مسبق.

وجاء في بيان للنقابة ورد لوكالة شفق نيوز، أن اعتقال الصحفي بشدار بازياني من قبل آسايش السليمانية من دون إشعار مسبق ومن دون قرار قضائي يعد خرقاُ لقانون العمل الصحفي في إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن عدم السماح لذوي الصحفي المعتقل بزيارته يعد خرقاً قانونياً واضحاً وبعيد عن احترام أسس حرية الرأي والصحافة.

وأشار البيان إلى أن مجلس النقابة يطالب بإطلاق سراح فوري للصحفي بشدار بازياني، مطالباً بعدم حرف ملف اعتقاله عن مساره، حسب مضمون البيان.