نقابة صحفيي كوردستان تبرم مذكرة تعاون تخص المواقع الخبرية الألكترونية

شفق نيوز / أبرمت نقابة صحفيي كوردستان، اليوم الأربعاء، مذكرة "تفاهم وتعاون" مع منظمة (ستيب) للديمقراطية والانتخابات بهدف تطوير قدرات الصحفيين والعاملين في المواقع الالكترونية الخبرية في الإقليم وخصوصاً المستجدين منهم.

وقال نقيب الصحفيين آزاد حمد أمين خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس النقابة في اربيل وحضرته مجموعة من القنوات والمؤسسات الإعلامية بينها وكالة شفق نيوز إن "النقابة وقعت اتفاقية تفاهم وتعاون مع منظمة (ستيب) للديمقراطية والانتخابات"، مبيناً أن "الهدف من الاتفاقية هو تطوير وتنمية قدرات الصحفيين والعاملين في المواقع الالكترونية الخبرية في الاقليم وخصوصاً المستجدين في مجال الصحافة والاعلام”.

من جانبه قال مدير منظمة "ستيب"، سربست مصطفى رشيد ، انه "نظراً للدور المهم والاساسي المناط بنقابة الصحفيين في كوردستان بتنظيم ومتابعة النشاطات الاعلامية والصحفية في الاقليم، وللأهمية الكبيرة والدور الفعال الذي يؤديه الصحفيون في خدمة المجتمع وترسيخ قيم الديمقراطية، ارتأت منظمتنا القيام بتنفيذ مشروع حول (تعزيز حرية التعبير وحرية الاعلام وحماية حقوق الانسان اثناء تغطية الازمات) في اقليم كوردستان".

وبيّن مراسل شفق نيوز الذي حضر المؤتمر أن الاتفاقية تضمنت تسعة بنود تعاون وتفاهم لتنسيق العمل والنشاطات لتتلاءم مع توجهات النقابة وقانونها وصولاً للأهداف المشتركة حيث تم توقيعها من قبل الطرفين.