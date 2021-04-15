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نقابة تكشف سبب انفجار معمل الحديد بالسليمانية وتحمل الإدارة المسؤولية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-15T09:35:21+0000
نقابة تكشف سبب انفجار معمل الحديد بالسليمانية وتحمل الإدارة المسؤولية (صور)

شفق نيوز/ حمّلت نقابة الصناعيين في اتحاد نقابة العمال في السليمانية يوم الخميس اصحاب المعامل مسؤولية الحوادث التي تتكرر ويسقط على إثرها ضحايا من العمال لإهمال إجراءات السلامة.

وقال رئيس نقابة الصناعيين بكر حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "الانفجار الذي وقع في معمل الحديد سببه مخلفات الحديد من الحرب العراقية الإيرانية، والذي أدى إلى مصرع عامل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح"، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال جميعهم من القومية العربية.

وأردف قائلا: نحن أكدنا مرارا على أصحاب المعامل والمصانع باتخاذ الاحتياطات الضرورية واتباع إجراءات السلامة للحفاظ على أرواح العمال الصناعيين".

وشدد حسين على أنه يتعين فحص المواد الحديد والسكراب عبر أجهزة خاصة قبل إرسالها إلى مصانع التدوير، مبينا أنه سنتجتمع مع المعنيين بالأمر لاتخاذ اللازم.

وكان مسؤول المسعفين في محافظة السليمانية قد أفاد في وقت سابق من اليوم بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بإنفجار داخل معمل للحديد في منطقة "تانجرو".

وقال مدير مركز إسعاف السليمانية سامان نادر لوكالة شفق نيوز، إن انفجارا حدث صباح اليوم داخل معمل للحديد أثناء العمل مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح فارق أحدهما الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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