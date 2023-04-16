نقابة المحامين في السليمانية تدين الاعتداء على "المحامي صوفي" وتطالب بمعاقبة المعتدين

شفق نيوز/ أدانت نقابة المحامين في السليمانية، يوم الأحد، الاعتداء الذي طال أحد المحامين مساء السبت مطالبين بمحاسبة المقصرين.

وقال آري جزا رئيس فرع نقابة محامي كوردستان في السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز عقده في السليمانية ،"ندين وبشدة الاعتداء السافر على المحامي محمد يابه صوفي، الذي جرى خطفه وتعذيبه وإهانته من خلال حلق شعره، ونطالب المؤسسات الأمنية والعقابية بالقيام بواجبها من اجل حفظ كرامة المواطن وأمنه".

وأضاف جزا، أن "عقوبة هذا الفعل الجرمي واضحة في إطار قانون المحاماة النافذ في الإقليم، والقانون يجب الا يستثني احداً لأي سبب".

وفي تمام الساعة 11:00 من ليلة الجمعة استدرجت مجموعة من الاشخاص المحامي محمد صوفي البالغ من العمر 52 عاما وقاموا باختطافه واقتياده إلى منزل في احدى مناطق مدينة اربيل و تعذيبه بطريقة وحشية و اهانته".

فيما أكد مصدر لوكالة شفق نيوز ان "المحامي بقي تحت التعذيب لمدة 3 ساعات متواصلة حيث كسر أنفه و تورم وجهه بسبب الضرب بأعقاب المسدسات اضافة الى كدمات و آثار تعذيب بمختلف انحاء جسمه باستخدام السكاكين وحلق شعره".

واوضح المصدر، ان "سبب الاعتداء على المحامي لتوكيله بقضية طلاق، حيث كان وكيلا للزوجة والاعتداء الذي حصل كان من قبل أهل الزوج "مشيرا الى انه "الان رقد في مستشفى الطوارئ لتلقي العلاج".

واليوم الأحد، تجمع العشرات من المحامين، أمام مبنى محكمة استئناف اربيل وذلك للتنديد بالاعتداء الذي تعرض له المحامي "محمد يابه صوفي"يوم امس.