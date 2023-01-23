نقابة الصحفيين في كوردستان تحصي الانتهاكات خلال 2022

شفق نيوز/ اعلنت نقابة الصحفيين في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن احصائيتها السنوية للاعتداءات التي حصلت خلال العام 2022.

وقالت رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الصحفيين في النقابة، نزاكت حسين، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، انه "خلال سنة 2022 سجلت النقابة 73 انتهاكاً بحق الصحفيين في الاقليم".

وبينت ان الانتهاكات "تنوعت بين 20 حالة منع من مزاولة المهنة، و19 القاء قبض بحق صحفيين، و18 حالة اهانة للصحفيين والكوادر الإعلامية، و10 حالات تهديد وغيرها من اختطاف واغلاق مؤسسات اعلامية وجرح صحفيين، و7 حالات تكسير للمعدات الصحفية والإعلامية".

واضافت ان "هذه الاحصائية توزعت على محافظات الاقليم حيث كانت هناك 21 حالة منها في اربيل، و18 حالة في السليمانية، و16 حالة في دهوك، اضافة الى 3 حالات في حلبجة".

واشارت الى ان "احصائية الانتهاكات انخفضت خلال 2022 مقارنة بسنة 2021 التي كانت 79 حالة انتهاك".