نقابة السليمانية الصحية تكسر إضراب "الرواتب": مواطنون توفوا بسبب الوضع الحالي

شفق نيوز/ قررت النقابة الصحية في السليمانية، اليوم السبت، كسر إضرابها العام منذ 17 يوماً لـ"مدة محدودة فقط" بسبب عدم صرف رواتب الكوادر الصحية، وفيما أكدت وقوع وفيات بين المواطنين نتيجة الاضراب الحاصل وعدم قدرة هذه الكوادر على الوصول للمستشفيات، حمّلت حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تدهور الأوضاع في هذا القطاع.

وقال مسؤول نقابة الكوادر الصحية في السليمانية هاوزين عثمان خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز إن "في يوم 10 أيلول الحالي تم عقد اجتماع مع المراكز الصحية في السليمانية وتم الاتفاق على منح الحكومة الاتحادية والاقليم مهلة 72 ساعة لحل مشكلة الرواتب، وفي يوم 13 أيلول تم إعلان الإضراب العام المؤسسات الصحية باستثناء الحساسة منها بسبب عدم استجابة الحكومتين للمطالب، واستمر الإضراب حتى بعد توزيع رواتب شهر تموز في 25 من أيلول".

واضاف عثمان انه "مراعاة للمصلحة العام قررنا كسر الإضراب لوقت محدد والعودة الى المراكز الصحية، فيما لا زلنا نطالب بحل مشكلة الرواتب بصورة جذرية".

وطالب مسؤول النقابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الكوردستانية بـ"تقليل أعداد المقبولين في الكليات الطبية والصحية بسبب ازدياد أعدادهم بدون وجود تعيين لهم، مؤكدا انه يوجد الان 14 الف خريج من الكليات الطبية بدون تعيين".

وأعرب مسؤول النقابة عن "اعتذاره من أسر ضحايا الإضراب والثقل الذي لقوه جراء الازمة المالية واضراب الكوادر الصحية"، مؤكدا "وفاة عدد من المواطنين بسبب الإضراب وعدم قدرة الكوادر الصحية الى الوصول للمستشفيات لعدم امتلاكهم أجور النقل"،

وثمّن عثمان "موقف الكوادر الصحية التي استمرت في الدوام في الأماكن الحساسة خلال فترة الإضراب"، محملا حكومة إقليم كوردستان "مسؤولية ما آلت اليه الظروف في القطاع الصحي وتضرر المواطنين جراء إضراب الكوادر الصحية".