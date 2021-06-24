نفوق عشرات رؤوس الأغنام بقصف تركي استهدف مشروعاً للثروة الحيوانية بدهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بنفوق عشرات الأغنام، يوم الخميس، بقصف تركي طال مشروعاً لتربية الماشية في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت أطراف قرية مزي التابعة لقضاء العمادية، ما تسبب بتدمير مشروع لتربية الأغنام".

وأضاف المصدر أن "القصف وقع في تمام الساعة الثالثة و15 دقيقة من بعد الظهر، وأدى لنفوق عشرات الأغنام".

وفي وقت سابق الخميس، أبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، بان المدفعية التركية قصفت محيط قرية ديشيش التابع لناحية "كاني ماسي" شمال دهوك.

وأضافوا أن حرائق كبيرة اندلعت بمحيط القرية مما تسبب بإتلاف مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والغابات، مشيرين إلى أنه ما تزال النيران مشتعلة حتى إعداد هذا الخبر.

وتشن تركيا هجمات جوية ومدفعية وبرية متصاعدة منذ العام الماضي لملاحقة مقاتلي العمال الكوردستاني في المنطقة الحدودية بإقليم كوردستان.

وتسبب القصف والعمليات العسكرية الأخرى بخسائر بشرية وكذلك أضرار مادية فادحة لسكان المنطقة والذي نزح الكثير منهم إلى مناطق أكثر أمنا للنجاة بحياتهم.