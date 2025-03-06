نفط كوردستان.. اجتماع بغداد "لم يأت بجديد" رغم الحضور الأمريكي

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، أن الاجتماع الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد بشأن استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان انتهى من دون التوصل لاتفاق.

واستضافت وزارة النفط العراقية محادثات تهدف إلى تسريع استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان، بعدما تأجلت حتى اليوم الخميس بسبب خلافات بين شركات النفط ووزارة النفط العراقية حول الشروط.

وكانت وكالة رويترز، قد قالت وفقاً لخمسة مصادر مطلعة إن دبلوماسياً أميركياً سيحضر اجتماعاً مقرراً في بغداد اليوم الخميس بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط أنابيب جيهان التركي، في ظل مساعي واشنطن للضغط من أجل استئناف التصدير.

وأوضح أحد المصادر، وهو مسؤول في وزارة النفط العراقية على دراية مباشرة بالاجتماع، أن حضور الدبلوماسي الأميركي، الذي يعمل في السفارة الأميركية في بغداد، جاء استجابةً لطلب من واشنطن.

ورفض مكتب الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق على الأمر.

وقال المسؤول في وزارة النفط: "حضور الدبلوماسي الأميركي يهدف إلى دفع المفاوضات قُدماً وإيجاد حلول للقضايا التي تعرقل استئناف صادرات النفط بطريقة ترضي جميع الأطراف".

وكانت "رويترز" قد كشفت الشهر الماضي أن العراق يتعرض لضغوط أميركية متزايدة للسماح باستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر تركيا، بهدف تعزيز الإمدادات في السوق العالمية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص صادرات النفط الإيرانية ضمن جهودها لكبح البرنامج النووي لطهران.

وتعتبر إيران العراق جاراً وحليفاً رئيسياً يساعدها على تجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ومع ذلك، قالت المصادر لـ"رويترز" إن بغداد، الحليف الآخر للولايات المتحدة، تخشى الوقوع في مرمى نيران السياسة الأميركية الرامية إلى الضغط على طهران.

وقال مسؤول حكومي مطلع على المحادثات: "هناك إصرار قوي من الجانب الأميركي على ضمان نجاح المفاوضات لاستئناف صادرات النفط الكوردية بأي وسيلة. نأمل أن يسهم الدور الأميركي في التوصل إلى اتفاق مقبول للحكومة العراقية".