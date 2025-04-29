سلطات كوردستان: إصابة 5 من البيشمركة بهجومين بطائرات مسيرة نفذهما تنظيم إرهابي

شفق نيوز/ افاد مجلس أمن إقليم كوردستان العراق، يوم الثلاثاء، باصابة خمسة عناصر من صفوف البيشمركة بهجومين بطائرات مسيرة استهدفت مواقع لتلك القوات في محافظة دهوك.

وقال مجلس أمن الإقليم في بيان، إن "تنظيما إرهابيا هاجم، صباح اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين، قواعد لقوات البيشمركة ضمن حدود محافظة دهوك عبر هجومين منفصلين باستخدام طائرات مسيرة مما أسفر عن إصابة خمسة من أفراد البيشمركة".

وحسب البيان، فإن حالة المصابين مستقرة، مؤكدا أن قوات البيشمركة تتمتع بروح معنوية عالية ومستعدة لمواجهة أي مخططات أو اعتداءات عدائية.

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تقترب فيه عملية السلام في شمال كوردستان (باكور - تركيا)، والمؤتمر الوحدوي للقوى الكوردية في غرب كوردستان (روج آفا - سوريا)، إلى جانب اكتمال تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في الإقليم، تحاول بعض الأطراف والمجموعات عرقلة عمليات السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد مجلس أمن إقليم كوردستان في بيانه، رفضه وإدانته الشديدة لهذه الهجمات الإرهابية، محذراً جميع الجهات والمجموعات التي تستهدف أمن واستقرار الإقليم.

كما نوه المجلس الى أن قوات البيشمركة وقوات الأمن الداخلي مستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة كافة لمواجهة أي اعتداء تخريبي.

وأفاد مصدر أمني، يوم أمس الاثنين، بتعرض أحد مواقع قوات البيشمركة شمالي دهوك، لقصف من طائرة مسيرة مجهولة، ما أوقع إصابات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيرة مجهولة، انفجرت ظهر اليوم، في موقع عسكري تابع لقوات البيشمركة، في قرية بلاڤه ضمن حدود قضاء العمادية".

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من البيشمركة بجروح".