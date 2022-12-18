إنفجار هاتف محمول يودي بحياة شاب في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلن مصدر صحي في إدارة گرميان، التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأحد، بوفاة شاب يبلغ من العمر 16 عامًا متأثراً بجروح خطيرة نتيجة انفجار هاتف محمول.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الشاب وسام علي محمد، والبالغ من العمر 16 عاماً، من سكان قرية عيسى التابعة لناحية باونور في إدارة گرميان، توفي اليوم إثر إصابته بحروق في انفجار هاتف محمول".

وأضاف المصدر، أن "وسام تعرض لحروق بليغة بسبب انفجار الموبايل بوجهه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد وقوع الانفحار، إلا أن تدهور حالته الصحية نتيجة للحروق الكثيرة، أدت إلى وفاته".