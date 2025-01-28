نفت الأسماء المتكررة.. مالية كوردستان ترد على نائب بالبرلمان العراقي بشأن رواتب الإقليم

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بياناً ردت فيه على ما تحدث به النائب في البرلمان العراقي عن قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني (غريب أحمد) في لقاء تلفزيوني والذي تضمن عدة "مغالطات" بشأن قائمة رواتب إقليم كوردستان.

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النائب أكد مراراً وتكراراً أن هناك نحو 750 ألف اسم من متكرر والمتوفين في قائمة الرواتب، وهو السبب في إطالة مشكلة الرواتب، في حين أن مناصبنا المدنية والعسكرية الفعلية في بغداد وقائمة الرواتب هي نحو 702 ألف، ومن المناسب أن نسأل أين توضع الأسماء المكررة والميتة التي يبلغ عددها 750 ألف اسم؟".

وأضافت، أن "الفرق الفنية التابعة لوزارة مالية اقليم كوردستان قامت بحل كافة طلبات وملاحظات وزارة المالية العراقية على قائمة الرواتب".

وتابعت الوزارة، أن "طيلة العام الماضي لم يذكر تقرير ديوان الرقابة المالية العراقي وكتاب وزارة المالية الاتحادية وجود مثل هذا العدد وهذه المشاكل كما يقول البرلماني".

وأكدت "نرى من الضروري أن نعلن أن قائمة الرواتب نظيفة وخالية من المشاكل، كما يتضح من جميع الأموال من الشهر 1 الى 2".

وأوضحت، أنه "كان من الأفضل لو سأل النائب رئيس كتلته قبل المقابلة والذي التقى مرتين مع وفد حكومة إقليم كوردستان في أربيل وبغداد خلال نحو 10 أيام أنه أوفى بالتزاماته لحل مشكلة رواتب الموظفين".

وبينت، أن "قضية الرواتب مشكلة قديمة وشاملة وليست وزارة المالية والاقتصاد وحدها المسؤولة عنها بل كل القضايا المتعلقة بالرواتب يتم البت فيها في مجلس الوزراء ووزارة المالية ليس لديها قوات عسكرية او بيشمركة او ميليشيا حتى المسؤولون في الوزارة يتم تعيينهم من قبل القوى الداخلية". وتساءلت الوزارة في بيانها: "من يمثل غريب في بغداد؟".