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إنفاق نحو 3 مليارات دينار على مشاريع خدمية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-11T14:00:49+0000
إنفاق نحو 3 مليارات دينار على مشاريع خدمية في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إنفاق ما يقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار على مشاريع خدمية وتطويرية في محافظة السليمانية، خلال عام 2022 الحالي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إنفاق هذه الأموال تم على ترميم وتجديد الشوارع وتطوير إمدادات المياه وتشغيل أنابيب المياه النظيفة، وتوفير شبكة الصرف الصحي وحفر الآبار، وعمليات التشجير، وغيرها من المجالات الخدمية".

وتجاوز حجم المشاريع الاستثمارية التي جرى تنفيذها في عهد الكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، 11 مليار دولار تم تنفيذها من قبل شركات أجنبية ومحلية ومختلطة.

ففي عام 2020، بلغ عدد المشاريع المنفذة 77 مشروعاً برأسمال بلغ مليارين و18 مليوناً و271 ألفاً و256 دولاراً، وفي عام 2021، جرى تنفيذ 69 مشروعاً برأسمال قدره 8 مليارات و509 ملايين و765 ألفاً و986 دولاراً، أما خلال العام الحالي فجرى تنفيذ 16 مشروعاً برأسمال مقداره 124 مليوناً و58 ألفاً و282 دولاراً.

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