أنغام تعانق التراث.. دانا محيي الدين يُحيي ملحمة "مَم و زين" في أربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

احتضنت قاعة وزارة الثقافة بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، حفلاً موسيقياً منفرداً للعزف على آلة السيتار للفنان دانا محيي الدين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الحفل تضمن تقديم مقطوعات وأغانٍ استوحيت من قراءة قصائد ملحمة "مَم و زين" للشاعر الكوردي التاريخي أحمدي خاني، وتحويل كلماتها إلى أعمال موسيقية وغنائية تفاعل معها الحضور.

وشهد الحفل حضوراً نخبوياً واسعاً تقدمه جمع من الفنانين والمثقفين، إلى جانب عدد من الضيوف الأجانب والمهتمين بالشأن الثقافي في أربيل، فيما تولى معهد غوته الألماني تنظيم هذه الفعالية الفنية التي تأتي في إمداد جسور التواصل الثقافي والفني بين المكونات المختلفة وفقاً للمعهد.

و"مَم و زين" (Mem û Zîn): هي الملحمة الشعرية الرومانسية الكوردية الكلاسيكية الأشهر، كتبها الشاعر الفيلسوف أحمدي خاني في عام 1695.

وتحكي القصة مأساة العشق بين بطليها (مَم) من عشيرة البوطان و(زين) أخت الأمير، وتُعتبر رمزاً للهوية الثقافية والوطنية الكوردية، فضلاً عن كونها عملاً أدبياً كوردياً خالداً.