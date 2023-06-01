إنعقاد الملتقى الأول بين رؤساء حكومات محلية من إيران وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أرومية في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي إيران)، صباح اليوم الخميس، أعمال الملتقى الأول بين رؤساء المحافظات الحدودية الإيرانية، ومحافظي أربيل ودهوك والسليمانية بإقليم كوردستان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فإن هذا الملتقى ينعقد برعاية وزير داخلية بلادها أحمد وحيدي، وبحضور كل من القنصل العام الايراني في اربيل نصر الله رشنودي، ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية محمد رضواني فر، الى جانب نواب البرلمان عن أهالي محافظات اذربايجان الغربية، وكوردستان وكرمانشاه (غرب ايران).

وأشارت إلى أن اجتماع رؤساء المحافظات الحدودية مع اقليم كوردستان العراق، سيبحث في نسخته الاولى على مدى يومين، السبل الكفيلة برفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، وتطوير الاسواق الحدودية وتعميق العلاقات الثنائية بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية.

يذكر أن محافظة آذربايجان الغربية، تجمعها حدود مشتركة على امتداد 250 كم، مع إقليم كوردستان العراق.