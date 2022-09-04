سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نظام جديد لتجهيز الكهرباء 24 ساعة في كوردستان 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-04T18:23:17+0000
نظام جديد لتجهيز الكهرباء 24 ساعة في كوردستان 

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم الأحد، تطبيق نظام جديد لتجهيز الكهرباء على مدار 24 ساعة.  

وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة بدأت بتطبيق نظام جديد في أربيل ودهوك لتجهيز الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في اليوم"، مشيرا الى "القيام حتى الآن باختباره في موقعين تم تحديدهما من قبل الوزارة ".

وقال احمد انه "سيتم توسيع هذا المشروع تدريجيا وننتظر معرفة النتائج لتنفيذه في جميع المناطق، بما يمَكن  المواطنون من الحصول على الكهرباء الوطنية على مدار اليوم بشكل كامل ".

related

كوردستان تضع شروطاً امام بغداد لشراء الكهرباء من الاقليم

Date: 2020-08-08 09:40:43
كوردستان تضع شروطاً امام بغداد لشراء الكهرباء من الاقليم

كهرباء كوردستان تستنفر 7 آلاف موظف لإدامة التجهيز في أيام العيد

Date: 2022-07-08 19:48:25
كهرباء كوردستان تستنفر 7 آلاف موظف لإدامة التجهيز في أيام العيد

إقليم كوردستان يواجه حرّ الصيف بزيادة سعة تجهيز الكهرباء

Date: 2022-06-08 09:47:26
إقليم كوردستان يواجه حرّ الصيف بزيادة سعة تجهيز الكهرباء

كهرباء كوردستان: انجزنا 63 مشروعا خلال السنة الحالية

Date: 2022-07-11 19:31:42
كهرباء كوردستان: انجزنا 63 مشروعا خلال السنة الحالية

كوردستان تخفض اجور الكهرباء الى النصف للمخابز والافران

Date: 2022-04-05 17:28:11
كوردستان تخفض اجور الكهرباء الى النصف للمخابز والافران

كهرباء كوردستان: أوقات التجهيز حالياً 15 ساعة

Date: 2022-08-07 12:15:27
كهرباء كوردستان: أوقات التجهيز حالياً 15 ساعة

16 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورنا في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-28 12:45:16
16 وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورنا في إقليم كوردستان

حزب العمال الكوردستاني ينأى بنفسه عن قصف دهوك ويتهم تركيا بشن الهجوم

Date: 2022-05-27 11:21:26
حزب العمال الكوردستاني ينأى بنفسه عن قصف دهوك ويتهم تركيا بشن الهجوم