نظام جديد لتجهيز الكهرباء 24 ساعة في كوردستان 

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، يوم الأحد، تطبيق نظام جديد لتجهيز الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوميد أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة بدأت بتطبيق نظام جديد في أربيل ودهوك لتجهيز الكهرباء الوطنية على مدار 24 ساعة في اليوم"، مشيرا الى "القيام حتى الآن باختباره في موقعين تم تحديدهما من قبل الوزارة ".

وقال احمد انه "سيتم توسيع هذا المشروع تدريجيا وننتظر معرفة النتائج لتنفيذه في جميع المناطق، بما يمَكن المواطنون من الحصول على الكهرباء الوطنية على مدار اليوم بشكل كامل ".